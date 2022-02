Messina, divieti di sosta a Gazzi e all’Annunziata: i provvedimenti

Mercoledì 23 febbraio, in due delle strade più trafficate di Messina, insisteranno divieti di sosta e limitazioni viarie per consentire prove di carico sugli impalcati di copertura dei torrenti Gazzi e Annunziata. Per quanto riguarda Gazzi, il Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Opere Pubbliche eseguirà due prove di carico sugli impalcati di copertura del torrente, a sud di Messina. Pertanto dalle 22:00 sarà vietato il transito veicolare nelle corsie di viale Gazzi, in entrambe le direzioni; adiacenti allo spartitraffico centrale. Le limitazioni viarie sono necessarie per consentire lo spostamento degli autocarri.

Sempre mercoledì 23 dalle 22.00, insisteranno i divieti di sosta e di transito veicolare all’Annunziata; nello specifico nell’area di parcheggio “Annunziata Ovest“, adiacente al complesso Villa Luce. Gli interventi rientrano negli “Studi, indagini, rilievi e bonifiche ai fini della salvaguardia ambientale e mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico del territorio e delle strutture strategiche”. In caso di avverse condizioni meteo le prove di carico ed i relativi provvedimenti viabili saranno rinviati alla giornata successiva di giovedì 24, previo accordo fra il Dipartimento Servizi Tecnici e il Corpo di Polizia Municipale.

