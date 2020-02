Messina. Disagi con la raccolta differenziata nella zona Sud, ma si corre ai ripari

Problemi tecnici per MessinaServizi e salta la raccolta differenziata porta a porta in una parte della zona Sud di Messina. I residenti dell’area coinvolta, che va da Larderia a Giampilieri, dovranno tenersi i rifiuti un giorno in più e conferirli domani. La comunicazione è arrivata stamattina sulla pagina Facebook ufficiale dell’Azienda.

Il disservizio non ha riguardato tutta la zona 1 (che comprende Larderia, Mili San Pietro, Mili Marina, Tipoldo, Galati Marina, Santo Stefano Briga, Pezzolo, Altolia, Molino, Santa Margherita, Briga Marina, Giampilieri e Giampilieri Marina) ma solo alcune vie. In sostanza, spiegano dalla Società, non si è potuto completare il servizio che comunque era partito come di consueto anche questa mattina. Pubblichiamo di seguito l’avviso comparso sulla pagina Facebook di MessinaServizi Bene Comune.

«Per inconvenienti tecnici – scrive l’Azienda – nella zona 1 dell’area Sud (mappa verde), la raccolta differenziata non si è potuta completare. Le strade dove i mezzi non sono passati oggi, saranno servite massimo entro la mattinata di domani. Quindi in queste strade sarà possibile conferire domani quanto previsto da calendario e quello che non è stato possibile recuperare oggi. Ci scusiamo per il disagio». Domani, quindi, oltre all’umido (previsto da calendario) si potrà conferire l’indifferenziato (previsto per oggi).

Per sapere se si rientra o meno nella zona interessata dalle problematiche di oggi (vale a dire la zona 1 dell’Area Sud) è possibile consultare la mappa pubblicata qui a fianco, oppure consultare il sito di MessinaServizi Bene Comune e la sua mappa interattiva della raccolta differenziata a Messina.

