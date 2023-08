Messina, democrazia partecipata 2023: a Ganzirri un incontro pubblico per saperne di più

Presentare idee per migliorare la città di Messina: come? Per scoprirlo e ricevere tutte le informazioni, basterà partecipare all’assemblea pubblica sulla democrazia partecipata che si terrà a Ganzirri. Si tratta di fondi regionali che il Comune ha l’obbligo di destinare ai progetti che saranno selezionati tra quelli proposti dalla comunità messinese. In totale, per la città dello Stretto, sono disponibili circa 110mila euro che potranno essere spesi in iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo e molto altro.

Per favorire la più ampia partecipazione, l’associazione Parliament Watch Italia, in collaborazione con il CESV Messina, ha organizzato assemblee pubbliche in tutte le municipalità. L’ultimo incontro si terrà nella piazza di Ganzirri giovedì 10 agosto alle 18.30. Ogni cittadino potrà ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle opportunità previste per rispondere ai desideri e ai bisogni della comunità messinese.

Democrazia partecipata 2023 a Messina: entro quando presentare i progetti

Dal 2023, il Comune di Messina ha aperto il bando di democrazia partecipata anche ai messinesi che abbiano compiuto 16 anni. Cittadini, associazioni, comitati civici, ditte, enti pubblici e privati potranno quindi presentare i propri progetti su cinque aree tematiche:

Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; Sviluppo Economico e Turismo; Attività Culturali, Sportive e Ricreative; Ambiente e Territorio; Aree Verdi.

I moduli per la presentazione dei progetti potranno essere ritirati entro e non oltre il 25 agosto nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, e riconsegnarli anche direttamente alla sede della sesta Municipalità. In alternativa, è possibile scaricare la modulistica a questo link e trasmetterla tramite il format online o l’app Municipium Maggioli, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Per depositare le proprie proposte, c’è tempo fino al 31 agosto.

(6)