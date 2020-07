Messina, De Luca: «Niente Vara 2020 né manifestazioni che possano creare assembramenti»

A Messina niente Vara 2020 né manifestazioni che possano creare assembramenti in contrasto con le disposizioni anti-covid. A comunicarlo è il sindaco Cateno De Luca a seguito di un incontro con il Prefetto Maria Carmela Librizzi e con l’Arcivescovo Monsignor Accolla, che – secondo quanto riportato dal primo cittadino – ha commentato: «Quest’anno lasciamoci tirare tutti quanti dalla Madonna verso Gesù».

Che il 15 agosto 2020 non ci sarebbe stata la processione della Vara a Messina lo si immaginava già da tempo, la necessità di contrastare la diffusione del coronavirus non lo consente. A confermarlo, oggi, è il sindaco Cateno De Luca che aggiunge: «Il Comune di Messina non organizzerà manifestazioni che possano creare assembramenti».

Niente processione con mascherine e distanziamento sociale, quindi, come ipotizzato e proposto dal consigliere comunale Salvatore Sorbello. Nella riunione odierna, invece, è stato condiviso «un sobrio programma incardinato esclusivamente sulle funzioni religiose che si svolgeranno per la ricorrenza dell’Assunta (il 15 agosto, ndr) e che sarà reso noto dall’Arcivescovo».

Nei prossimi giorni – presumibilmente non prima di lunedì – verrà definito e reso pubblico, invece, il programma delle manifestazioni organizzate da Palazzo Zanca che dovranno comunque svolgersi nel “rigoroso rispetto delle norme anti-covid”. Già nei giorni scorsi, infatti, i due esperti di storia di Messina Nino Principato e Franz Riccobono sono stati incaricati di raccogliere idee per organizzare manifestazioni alternative che possano svolgersi nel rispetto delle regole di contenimento del coronavirus.

