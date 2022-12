Messina, Danilo Lo Giudice presidente della SRR Area Metropolitana al posto di Dafne Musolino

Passaggio di testimone per la SRR (Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti) della Città Metropolitana di Messina: il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, sarà il nuovo presidente al posto della dimissionaria Dafne Musolino, eletta senatrice alle politiche del 25 settembre 2022.

Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile. Eletta al Senato della Repubblica, Dafne Musolino, ha rassegnato le dimissioni da presidente della Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti. A prendere il posto dell’ex assessore sarà il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, membro di Sicilia Vera.

«Dopo le dimissioni di Dafne Musolino – ha spiegato il sindaco Federico Basile – da presidente della SRR di Messina avvenute a seguito dell’elezione al Senato della Repubblica.. la società che si occupa di Regolamentazione Rifiuti ha un nuovo Presidente… il sindaco Danilo Lo Giudice che continuerà con il consueto impegno e professionalità l’eccellente lavoro svolto sinora. Un grazie alla Senatrice Musolino per quanto fatto in SRR durante questi anni .. e in bocca al lupo per un proficuo lavoro a Danilo Lo Giudice, che raccoglie un testimone importante nel delicato comparto dei rifiuti».

