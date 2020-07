Messina. Dal 13 al 18 luglio visite gratis per le donne all’Ospedale Papardo

Visite gratis in diversi reparti dell’Ospedale Papardo di Messina per le donne nella settimana dell’Open week che va dal 13 al 18 luglio. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna, prevista ad aprile e slittata alla prossima settimana a causa del coronavirus. Vediamo in quali reparti è possibile prenotare una visita medica gratuita, come e quando.

Lo scorso 22 aprile è stata la Giornata nazionale sulla salute della donna e, tra le varie iniziative, erano previste in diversi ospedali “bollino rosa” visite gratuite per tutte le donne per una settimana. A causa del Covid-19, però, tutte le iniziative in programma sono state annullate. L’Ospedale Papardo di Messina ha deciso di “recuperare” e di dedicare tutta la prossima settimana alla salute della donna e alla prevenzione della violenza di genere.

«Prevenzione e contrasto alla violenza – ha dichiara il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo, Mario Paino – sono per noi due pilastri della buona sanità così intesa nei nostri reparti. Questa settimana dedicata alla salute della donna è la testimonianza dell’impegno del nostro personale nei percorsi di contrasto e prevenzione alla violenza di genere».

Messina, visite gratis all’Ospedale Papardo: quali controlli è possibile prenotare e come

All’interno dell’Ospedale Papardo di Messina, quindi, dal 13 al 18 luglio 2020 per le donne sarà possibile prenotare e sottoporti a visite mediche gratis in diversi reparti.

Vediamo quali visite sarà possibile prenotare gratuitamente e come:

Visita al P.M.A. ( Laboratorio di Procreazione medicalmente assistita )

martedì 14 e giovedì 16 dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

Visita negli ambulatori di urologia per visite gratuite (per prenotare chiamare i numeri 090/3996040 o lo 090/3992281);

per visite gratuite (per prenotare chiamare i numeri 090/3996040 o lo 090/3992281); Visite nel reparto di Neurologia

martedì 14 e mercoledì 15 dalle 14.00 alle 16.00. Sempre nella stessa unità operativa sarà consentito il colloquio psicologico con i test della memoria il martedì 14 luglio dalle 14.00 alle 15.30 e il giovedì 16 luglio dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

Infine, sarà possibile recarsi al Pronto Soccorso per un colloquio psicologico dedicato alla violenza di genere dal lunedì 13 al venerdì 17 senza prenotazione. Basterà chiedere delle psicologhe del Pronto Soccorso e farsi registrare al triage.

Come prenotare?

Per prenotare la propria visita gratuita occorre chiamare il numero 333.6190804 venerdì 10 o lunedì 13 mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

