Messina. Da venerdì 29 maggio svincolo di Tremestieri chiuso per lavori

Da venerdì 29 maggio chiuso lo svincolo di Tremestieri. La decisione è stata presa a seguito dell’incontro del Comitato Operativo per la Viabilità, tenutosi lo scorso 12 maggio in Prefettura, alla presenza del Vice Sindaco Salvatore Mondello, dei rappresentanti delle società di navigazione, del C.A.S. e della Polizia Locale (Municipale, Metropolitana e Stradale).

Il motivo? Lo svincolo autostradale di Tremestieri sarà chiuso a causa dei lavori sulla rampa in entrata sia in direzione Catania che in direzione Palermo, a partire dalle ore 00.00 di venerdì 29 alle ore 24 di domenica 31 maggio.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di totale sinergia e collaborazione, è stata discussa la strategia complessiva da adottare nella circostanza, in considerazione dei disagi e delle ripercussioni che i lavori possono cagionare sulla fluidità del traffico veicolare, prediligendo dunque la chiusura dello svincolo nel weekend.

Il Vice Sindaco inoltre ha affrontato il tema della criticità dei punti nevralgici della circolazione nel sito, condividendo con i vertici della Polizia Locale le necessarie soluzioni in termini di supporto di pattuglie, al fine di evitare intralci nella circolazione e nel regolare svolgimento dei lavori.

I rappresentanti delle società di navigazione hanno infine assunto l’impegno di dare massima diffusione delle misure stabilite alle associazioni di autotrasportatori, così come tutti i soggetti presenti al tavolo, per garantire la corretta e costante informazione alle comunità interessate.

