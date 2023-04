Messina, da oggi le fatture alla sede AMAM si pagano anche col POS

Da oggi, 13 aprile 2023, presso la sede AMAM di viale Giostra – Ritiro, a Messina, è possibile pagare le fatture per i consumi idrici anche con il POS. Il nuovo servizio nasce con l’obiettivo di andare incontro ai cittadini e favorire i pagamenti, che d’ora in avanti si potranno effettuare allo sportello anche tramite carta di credito o di debito.

Soddisfatta la presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera: «Abbiamo realizzato anche questo obiettivo – commenta – tra i molti che abbiamo posto in programma e via via raggiunti, per migliorare la fruizione del servizio da parte degli utenti, semplificando le procedure di gestione dei rapporti contrattuali o dei pagamenti, offrendo modalità diverse per accedere ai tanti servizi che AMAM offre anche telematicamente».

Nel dare questa comunicazione, l’Azienda Meridionale Acque Messina ricorda che è sempre possibile utilizzare i servizi online del sito istituzionale. Attraverso il portale, si rammenta, è sempre possibile saldare le fatture dei consumi idrici, ottenere duplicati delle bollette o verificarne lo stato, fotocomunicare le letture, fare istanza di voltura, e così via. L’accesso è possibile tramite identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

