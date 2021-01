Messina, da domani i tamponi per le scuole: ecco calendario e modulo da compilare

Al via domani la campagna di screening sul coronavirus, tramite tamponi rapidi, per le scuole di Messina: il Comune ha pubblicato il calendario e il modulo da compilare. L’iniziativa è indirizzata agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale ATA.

L’attività, annunciata già nei giorni scorsi e finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da covid-19, è stata organizzata dal Comune e dalla Città Metropolitana. I tamponi saranno eseguiti presso l’ex Gasometro di Messina (sul viale della Libertà, all’altezza dell’incrocio col viale Giostra) nelle postazioni allestite dall’ASP.

La campagna di screening partirà domani, sabato 23 gennaio 2021, e seguirà il calendario stilato dal Comune e disponibile a questo link. Per sottoporsi al tampone rapido sarà necessario compilare il modulo (o questionario) scaricabile qui in PDF. Si ricorda che, essendo Messina in zona rossa fino a fine mese, sarà necessario munirsi di autocertificazione per uscire di casa a fare il test.

Lo screening è su base volontaria ed è indirizzato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Messina, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale ATA. Per l’inserimento negli elenchi occorre contattare l’istituto di riferimento. «Si raccomanda – specificano da Palazzo Zanca – di compilare il Questionario Covid e la presenza di un rappresentante dell’istituzione scolastica (rappresentante Covid)».

(142)