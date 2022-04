Messina, crollano pezzi del portale del Duomo: sul posto Vigili del Fuoco e Municipale

Intervento a piazza Duomo, ieri sera, intorno alle 22.13, per i Vigili del Fuoco di Messina, accorsi sul posto a causa del crollo di pezzi del portale della Cattedrale. In loco anche la Polizia Municipale, a supporto degli operatori che hanno messo in sicurezza l’area.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere, già a ottobre del 2021 dal Duomo di Messina erano caduti pezzi di intonaco ed elementi decorativi. L’area interessata al crollo di ieri, 29 aprile, è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. La Polizia Municipale ha raccolto gli elementi crollati e li ha portati alla Curia.

(Immagine di repertorio)

(16)