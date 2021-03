Messina. Cristina Cannistrà è il nuovo capogruppo del M5S in Consiglio Comunale

Cristina Cannistrà è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. La messinese subentra ad Andrea Argento in applicazione ai principi di rotazione degli incarichi dei pentastellati.

Il passaggio di consegne è stato ufficialmente comunicato al Presidente del Civico Consesso Claudio Cardine. «Da oggi – continua la Cannistrà – avrò l’onere e l’onore di condurre l’attività del Gruppo consiliare, cercando di onorare al meglio il lavoro encomiabile fatto in questi anni da Andrea.

È una sfida che affronterò con il massimo dell’impegno, come ho sempre fatto, mettendo a disposizione dei colleghi le mie capacità di ascolto e di sintesi per promuovere in maniera sinergica tutte le nostre proposte, le nostre iniziative e la costante attività di monitoraggio del territorio».

I principi dei pentastellati implicano la rotazione delle cariche pubbliche ricoperte in seno al Consiglio comunale per garantire a tutti i consiglieri eletti dai cittadini le medesime opportunità di crescita e di rappresentanza.

«A nome mio e dei colleghi Paolo Mangano e Giuseppe Fusco, faccio il mio personale in bocca al lupo a Cristina, con la certezza che sarà in grado di proseguire al meglio il lavoro portato avanti in questa consiliatura, che per tutti noi rappresenta la prima esperienza politica.

Sono stati anni intensi e difficili, in cui ci siamo ritrovati spesso a dover lottare da soli contro tutto e tutti, nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Nei prossimi mesi – commenta Andrea Argento – Messina dovrà affrontare delle sfide cruciali per il proprio futuro, in un clima esasperato dal coronavirus e dalle tragiche conseguenze della pandemia.

Noi continueremo a lavorare con la stessa abnegazione di sempre, portando avanti giorno dopo giorno la nostra attività di controllo e vigilanza grazie al supporto dei cittadini, dei nostri PortaVoce e dei rappresentanti delle Municipalità».

