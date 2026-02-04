Messina. Controlli con autovelox e dispositivo scout fino a domenica 8 febbraio

Proseguono i controlli della Polizia Municipale tramite autovelox e dispositivo scout a Messina. I servizi saranno effettuati alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico per la settimana corrente, a partire da lunedì 2 e fino a domenica 8 febbraio 2026.

I controlli tramite autovelox interesseranno le seguenti zone:

S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

Via Circuito Torre Faro;

Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Il monitoraggio tramite dispositivo scout, in materia di divieti di sosta, interesserà le seguenti zone:

Corso Cavour;

Piazza Duomo (Isola Pedonale);

Corso Garibaldi;

Via Cesare Battisti;

Viale Boccetta;

Via Consolato del Mare;

Via Argentieri;

Via XXIV Maggio.

I controlli tramite autovelox e dispositivo scout sulle strade di Messina stati disposti nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale invita gli automobilisti a rispettare i limiti su tutte le strade. Ricorda, inoltre, l’importanza di osservare le norme che regolano la sosta e la vietano, in particolare: in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, sulla pista ciclabile e sugli attraversamenti pedonali.

(22)