Messina: controlli con autovelox e dispositivo scout dal 16 al 22 febbraio

Nuova settimana, nuovi controlli con autovelox e scout da parte della Polizia Municipale di Messina da oggi, lunedì 16 febbraio a domenica 22. I servizi sono disposti von l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali e monitorare sul rispetto delle norme del Codice della Strada da parte degli automobilisti. Vediamo quali saranno le strade interessate.

Controlli autovelox e scout Messina: le strade interessate

I controlli con autovelox riguarderanno le seguenti aree:

S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

Via Circuito Torre Faro;

Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo scout monitorerà invece:

Corso Cavour;

Piazza Duomo (Isola Pedonale);

Corso Garibaldi;

Via Cesare Battisti;

Viale Boccetta;

Via Consolato del Mare;

Via Argentieri;

Via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ecc.

(22)