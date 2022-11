Messina, controlli autovelox e scout fino a sabato 3 dicembre: le strade interessate

Da Nord a Sud, dal centro alla periferia, anche questa settimana nuovi controlli con autovelox e scout a Messina. La Polizia Municipale scende per le strade della città dello Stretto per monitorare ed eventualmente sanzionare le infrazioni al Codice della Strada per quel che riguarda il rispetto dei limiti di velocità e delle norme che regolano la sosta. I servizi saranno attivi da oggi, lunedì 28 novembre, a sabato 3 dicembre. Vediamo dove.

Controlli autovelox e scout a Messina: le strade interessate

Il controllo con autovelox interesserà:

la Strada Statale 114 a Mili Marina e Galati;

la Strada Statale 113 a Rodia, San Saba, Spartà, Casabianca e Acqualadroni;

viale Boccetta;

viale Gazzi;

via Garibald;

via Padre Ruggeri.

Il dispositivo “scout” monitorerà le seguenti strade:

la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo;

viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli;

via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia);

via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro;

piazza Duomo (isola pedonale);

viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra;

viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto;

corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli;

via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia;

piazza della Repubblica.

(17)