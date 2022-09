Messina, controlli autovelox e scout dal 26 settembre all’1 ottobre: le strade interessate

Da via Circuito, a Torre Faro, a Mili Marina, passando per il Boccetta: è online la “mappa” dei nuovi controlli con autovelox e scout previsti a Messina da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre, alternativamente, lungo gli assi viari maggiormente trafficati. I servizi, disposti dal Comando della Polizia Municipale, sono finalizzati a ridurre il rischio di incidenti e contrastare le infrazioni al Codice della Strada, anche in materia di divieti di sosta.

Controlli autovelox e scout a Messina: le strade

I controlli della velocità con autovelox riguarderanno le seguenti strade:

la Strada Statale 114 a Mili Marina;

la Strada Statale 113 a Rodia, San Saba, Spartà, Casabianca e Acqualadroni;

viale Boccetta;

viale Gazzi;

via Garibaldi;

via Padre Ruggeri (Camaro);

via Circuito Torre Faro.

Il dispositivo “scout” monitorerà invece:

la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”;

via Marco Polo;

viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli;

via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia);

via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro;

piazza Duomo (isola pedonale);

viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra;

viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto;

corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli;

via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia;

piazza della Repubblica.

Nel dare comunicazione dei controlli con autovelox e scout a Messina, la Polizia Municipale ricorda l’importanza di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade e di non infrangere le norme che regolano la sosta.

