Messina, controlli autovelox e dispositvo scout dal 20 al 26 ottobre: le strade interessate

Da Giampilieri al Viale Giostra, passando per il centro città e Torre Faro: disposti nuovi controlli autovelox e scout a Messina dalla Polizia Municipale da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2025. Scopriamo, strada per strada, le zone interessate.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina ha programmato nuovi controlli in città con l’obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme del Codice della Strada, riguardanti in particolare limiti di velocità e divieti di sosta, e ridurre il rischio di incidente. Le attività interesseranno le zone maggiormente interessate dal traffico veicolare.

Controlli con autovelox e scout Messina: le strade interessate

I controlli con autovelox interesseranno le seguenti strade di Messina:

S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

Via Circuito Torre Faro;

Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico”Maiorana”.

Il dispositivo scout monitorerà:

Corso Cavour;

Piazza Duomo (Isola Pedonale);

Corso Garibaldi;

Via Cesare Battisti;

Viale Boccetta;

le vie Consolato del Mare, Argentieri, XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

