Messina, controlli autovelox da Galati a Casabianca (e non solo): le strade interessate

Nuova settimana, nuovi controlli della velocità con autovelox lungo le strade di Messina: i servizi della Polizia Municipale dureranno dal 23 al 28 agosto e interesseranno sia il centro che la periferia e, in particolare, le zone di villeggiatura, come San Saba, Rodia, Galati e Santa Margherita, ma non solo. Vediamo tutte le strade interessate.

Nel dare comunicazione dei controlli predisposti per questa settimana con l’obiettivo di contrastare il verificarsi di incidenti stradali, il Comando del Corpo di Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità e delle norme che disciplinano la sosta e che la vietano, in particolare, in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.

Controlli autovelox a Messina fino al 28 agosto: le strade interessate

I controlli con autovelox da parte della Polizia Municipale sono attivi già da oggi, lunedì 23 agosto e riguardano le seguenti strade:

Strada Statale 114 a Galati e Santa Margherita;

SS113 a Spartà, Rodia, San Saba, Casabianca e Mortelle;

viale Boccetta;

viale della Marina Russa;

via Consolare Pompea;

via Circuito Torre Faro.

(17)