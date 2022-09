Messina, il Consiglio comunale approva il regolamento sulla donazione del sangue: cosa prevede

Il Consiglio comunale di Messina ha approvato all’unanimità il Regolamento per la promozione e valorizzazione della donazione del sangue e di tutte quelle riportate nel Registro Nazionale dei donatori tessuti e cellule. Il civico consesso messinese ha accolto infatti con 25 voti a favore la proposta di deliberazione di giunta comunale n. 309 del 27 luglio 2022.

«L’approvazione di questo indispensabile regolamento – dichiara l’assessore alle politiche sociali, Alessandra Calafiore – consentirà alla cittadinanza di esprimere il proprio consenso alla donazione direttamente presso i nostri uffici comunali o nelle varie associazioni impegnate periodicamente a diffondere campagne di sensibilizzazione. Tenevamo molto all’esito positivo in merito a questo strumento per essere ancora più incisivi a veicolare l’alto valore della donazione di sangue espressione di quei valori umani e solidaristici che rappresentano la base di una comunità civile. Ringrazio i donatori presenti in città e auspico che il loro esempio possa far accrescere in ognuno di noi la consapevolezza che chi dona consente ad altre persone di vivere».

Il nuovo regolamento adottato dal Consiglio comunale sulla donazione del sangue a Messina arriva dopo la campagna di sensibilizzazione attivata dall’amministrazione Basile nel mese scorso, sulla scorta della delibera di giunta n. 35 dello scorso 26/01/2022, quando a Palazzo Zanca allora sedeva Cateno De Luca.

Il Regolamento prevede per i donatori sconti sulle tasse con un contributo fino a 200 euro che si potrà utilizzare sul pagamento della Tari o di altri tributi comunali. Se in famiglia ci sono più donatori, il contributo per il primo donatore sarà in misura intera e per gli altri in misura dimezzata.

