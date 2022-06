Messina, consegnati i lavori per il Centro Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse

Consegnati oggi, 27 giugno, i lavori per la rimessa a nuovo dell’ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse, a Messina. A commentare, l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli: «Sarà la casa delle Associazioni di Volontariato e del nascituro Gruppo comunale». L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Scarl, mentre la ditta esecutrice sarà la 3f srl. Vediamo cosa prevede il progetto.

Stamattina, alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile e dell’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, sono stati consegnati i lavori di riqualificazione dell’ex Centro Civico Polifunzionale situato allo svincolo di San Filippo, a Santa Lucia sopra Contesse, per l’erogazione dei servizi di protezione civile, nell’ambito del recupero e degli allestimenti degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi. Presenti all’incontro anche il RUP Antonino Cortese ed il direttore dei lavori Giovanni Scipilliti. I lavori sono finanziati con fondi provenienti dall’Agenda Urbana PO FESR Sicilia 2014-2020, sulla linea d’azione 5.3.3, per un importo di 580mila euro.

Il centro, ci ricorda l’assessore Massimiliano Minutoli, era stato inizialmente progettato per essere adibito ai servizi sociali, ma non è mai stato utilizzato. È stato sostanzialmente abbandonato e vandalizzato, gli impianti sono stati depredati e l’edificio in sé è diventato una sorta di discarica di rifiuti abusiva. «Nel corso della riprogrammazione dei fondi dell’Agenda Urbana, abbiamo destinato alla riqualificazione del Centro 580mila euro». Gli i lavori sono stati aggiudicati al netto del ribasso d’asta per un importo di 366.062,04 euro e si dovrebbero concludere entro il 23 novembre 2022.

«Adesso – ha commentato Minutoli. il Polifunzionale di Protezione Civile diventerà realtà. Sarà la casa delle Associazioni di Volontariato e del nascituro Gruppo comunale. In questo Centro saranno allestite tutte le attività di Protezione Civile riguardanti la cittadinanza ed inserite all’interno del Piano Comunale di emergenza, in via di definizione, per poi passare all’esame del Consiglio Comunale».

All’interno della struttura, ci spiega Minutoli, ci saranno segreterie, un’area accoglienza con aula multimediale per la formazione, per incontri e altre attività. Sarà presente anche un locale mensa con servizio cucina, per fornire anche assistenza sia ai volontari che eventualmente, in caso di necessità, alla popolazione. Sarà rimessa a nuovo anche l’area esterna, che comprende un anfiteatro e degli spazi verdi. Qui sarà possibile realizzare attività di formazione per i giovani, a partire dalle scuole.

