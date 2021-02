Messina, consegnati i camici agli specializzandi e ai dottorandi in Medicina

Sono stati consegnati i camici e le tute agli specializzandi del I anno e ai dottorandi di area medica dell’Università degli Studi di Messina. A commentare, il rettore Salvatore Cuzzocrea: «In un momento come questo – ha sottolineato – è fondamentale sostenere e porre grande attenzione alla formazione dei nostri specializzandi, che contribuiscono, ogni giorno, con impegno e preparazione a tutelare la salute di tutti e rappresentano il futuro non solo dell’Università ma anche della sanità».

La consegna è avvenuta oggi, martedì 23 febbraio, in mattinata, presso Palacongressi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, il Policlinico “ G. Martino”. Presenti i Direttori delle Scuole di specializzazione e numerosi docenti. Sulle tute e sui camici appena consegnati è apposto il logo dell’Ateneo peloritano; iniziativa che mira a stimolare il senso di appartenenza all’Istituzione.

Dopo aver ringraziato i giovani specializzandi per la loro attività, specialmente in un momento come questo, segnato dalla pandemia coronavirus, il Rettore Cuzzocrea ha ricordato la sottoscrizione dell’intesa tra la Regione e le Università siciliane che regola le modalità di formazione e agevola l’accesso nei reparti degli specializzandi. Grazie a questo accordo, ha evidenziato, sarà possibile colmare la richiesta di un numero maggiore di medici in ogni settore ospedaliero.

