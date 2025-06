Messina: conclusi i lavori di pulizia e scerbatura lungo le rive del lago di Ganzirri

Completati gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive del Lago Grande di Ganzirri, all’interno della Riserva Naturale Orientata Capo Peloro. L’area, di grande valore naturalistico e paesaggistico, è da tempo al centro delle attenzioni della Città Metropolitana di Messina per la sua tutela e valorizzazione.

Pulizia lago di Ganzirri: un piano più grande

I lavori di pulizia del lago di Ganzirri hanno riguardato la potatura della vegetazione sulle sponde del lago. L’intento è quello di proteggere la biodiversità locale e migliorare le condizioni ambientali dell’ecosistema. Allo stesso tempo, è stato messo in sicurezza il percorso pedonale e lo steccato che delimita lo specchio d’acqua. L’accesso è più sicuro e ordinato per cittadini e visitatori, preservando al contempo le zone più sensibili dell’area protetta.

In collaborazione con MessinaServizi, si è anche proceduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati, permettendo di ripulire l’ambiente e restituirlo alla comunità in condizioni più decorose e accoglienti.

Queste operazioni si inseriscono in un piano più ampio di protezione dell’habitat naturale di Capo Peloro, che mira non solo alla conservazione delle risorse ambientali, ma anche a promuovere una fruizione responsabile del territorio e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto per la natura.

La salvaguardia del territorio è una priorità

Quello appena concluso è il secondo ciclo di interventi ambientali messi in atto quest’anno dalla Direzione “Ambiente”, guidata da Giovanni Lentini, che sta portando avanti nuovi progetti di riqualificazione della zona.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «i laghi di Ganzirri rappresentano un patrimonio naturale di grande valore per la nostra comunità e le future generazioni. È nostro dovere intervenire con azioni concrete per tutelare quest’area. Dobbiamo garantire la sua fruibilità in modo sostenibile e rispettoso. Continueremo a investire in progetti di tutela ambientale. Siamo convinti che la salvaguardia del nostro territorio sia una priorità per lo sviluppo della città e del suo hinterland».

Il direttore generale Giuseppe Campagna ha affermato: «tali iniziative testimoniano l’impegno costante dell’Ente nel promuovere pratiche sostenibili e nel favorire la conservazione delle risorse naturali. Tutto ciò, in un’ottica di sviluppo equilibrato e rispettoso del territorio e in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione Basile».

