Messina, la Comunità ortodossa in piazza per una raccolta alimentare con #isamupubbirazzu

Dal tonno alla carne in scatola, passando per latte e prodotti per l’igiene personale: la Comunità Ortodossa di Messina e l’associazione di volontariato #isamupubbirazzu organizzano una raccolta alimentare per le persone bisognose della città dello Stretto. L’appuntamento è per venerdì 4 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 nella piazzetta della scuola Salvo d’Acquisto di Villaggio UNRRA.

A contattare l’Associazione di volontari è stato Padre Giovanni Amante: «Il caro bollette – spiega – e la situazione economica attuale ha fatto diminuire le donazioni e rallentato la catena solidale di tutta la popolazione messinese che puntualmente, nonostante tutto, aiuta i meno fortunati. Speriamo che le donazioni siano tantissime; in città oltre alle famiglie bisognose messinesi abbiamo moltissimi stranieri con bambini che, giornalmente, bussano alla porta delle nostre Chiese e associazioni, hanno bisogno di generi alimentari e prodotti per l’igiene».

Gli fa eco il presidente dell’associazione #isamupubbirazzu, Alessandro Brigandì: «L’emergenza – sottolinea – si fa sempre più grande causa guerra e sbarchi profughi; tanti nostri fratelli scappano dalla loro terra di origine cercando aiuto e noi non possiamo e non dobbiamo ignorare le loro difficoltà. Qualcuno da lassù ci insegna di aiutare, sempre, il prossimo, qualsiasi sia la sua origine, il colore della sua pelle, la sua religione».

«Coinvolgeremo – conclude la vicepresidente di #isamupubbirazzu, Laura Bruzzese – tutta la città di Messina organizzando, anche in centro città e zona nord, nelle prossime settimane, raccolte alimentari in zone adiacenti alle scuole per coinvolgere anche i più piccoli e i più giovani per fargli capire quanto sia importante donare e aiutare i meno fortunati. Vi aspettiamo numerosi».

Raccolta alimentare a Messina: cosa donare?

Questa la lista di alimenti richiesti per la raccolta alimentare della Comunità ortodossa di venerdì prossimo a Messina:

carne in scatola;

tonno in scatola;

pomodori in scatola;

passata di pomodoro;

pancarrè;

mais;

latte;

tè;

caffè;

miele;

minestrone in scatola;

piselli in scatola;

legumi in scatola;

olio di semi;

olio di oliva;

pasta;

riso;

detergenti per l’igiene personale;

detersivi per indumenti;

succhi di frutta;

biscotti, merendine;

fette biscottate;

crackers.

