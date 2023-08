Messina, come cambia la viabilità per la processione di Zafferia

Il Comune di Messina dispone alcuni cambiamenti alla viabilità per consentire lo svolgimento della processione in onore di Maria SS. Odigitria a Zafferia; divieti di sosta e di transito anche in un tratto della via Nazionale, a Galati Marina. Nel dettaglio tutti i provvedimenti.

Dalle 18.00 di oggi, venerdì 18 agosto, e fino all’01.00 di sabato 19, per consentire lo svolgimento di uno spettacolo a Giampilieri Superiore, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nel tratto di via Manganaro, in adiacenza a piazza Pozzo. Istituito inoltre il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il doppio senso di circolazione nelle vie Manganaro e Rizzo, nei rispettivi tratti compresi tra piazza Pozzo e il ponte di Santa Lucia.

Per quanto riguarda invece la viabilità a Zafferia, sempre zona sud di Messina, per i festeggiamenti e la processione in onore di Maria SS. Odigitria, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto diversi provvedimenti viari dalle 18.30 alle 22.00 di martedì 22 agosto. Saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e di transito veicolare, nelle seguenti vie interessate dalla processione: partenza alle ore 18.30 da piazza San Nicolò e svolgimento presso le vie dell’Anno Santo, Gian Filippo De Lignamine, contrade Cavalieri, Macchia, Fornace, Petrazze e chiesa Vecchia, via San Pietro, contrada Monalla e rientro in piazza San Nicolò intorno alle 22.00.

