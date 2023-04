Messina #cittàdelSi: il 16 aprile a piazza Cairoli la campagna per la donazione di organi e tessuti

Messina aderisce alla campagna #cittàdelSi per sensibilizzare la cittadinanza a dire “sì” alla donazione di organi e tessuti nel momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità. L’appuntamento è per domani, domenica 16 aprile, a piazza Cairoli, per gli stand informativi delle associazioni di settore.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 13 aprile a Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore, del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Stefano Blasco, e dei rappresentanti della rete territoriale di Messina che si occupa del settore quali, ASP, IRCSS, AVIS, AIDO, ADMO, Donare è Vita, Fasted Messina Onlus, Croce Rossa Italiana, Università degli Studi di Messina, AUO “Gaetano Martino” e AO “Papardo”.

«L’obiettivo – ha spiegato l’assessore alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore – è quello di mobilitare la cittadinanza al fine di assumere la consapevolezza che donare rappresenta l’espressione più alta e qualificata di amore per la comunità, perché donare significa salvare la vita a qualcuno, restituendogli la possibilità di vivere e al contempo arricchisce la vita di chi ha donato».

La campagna #cittàdelSì #sceglididonare #unSìinComune è un’iniziativa dell’ANCI, del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti. Per dire “sì” alla donazione di organi e tessuti basta segnalarlo all’interno della carta d’identità nel momento del rilascio o del rinnovo. Una scelta importante che può fare la, grazie alla quale molte patologie possono essere curate e molte vite salvate.

Per maggiori informazioni l’appuntamento è fissato per domani, domenica 16 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 a piazza Cairoli. In caso di pioggia l’evento sarà allestito nell’atrio di Palazzo Zanca.

