Messina tra le città più “lente” d’Italia: 19 minuti per fare 10km. Il report sul traffico nel 2022

Messina è la quinta città “più lenta” in Italia, 77esima a livello mondiale: questo, in sostanza, quanto emerge dal report dedicato al traffico nel 2022 del Tom Tom Traffic Index. Prima, nel Bel Paese, solo Milano, Roma, Torino e Palermo. Nella città dello Stretto, mediamente, per fare 10km ci vogliono 19 minuti. Vediamo tutti i dati e la classifica completa.

Annualmente il Tom Tom Traffic Index analizza i dati sul traffico in 390 città del mondo, misurando i tempi di percorrenza, le ore perse in coda, le emissioni di CO 2 nell’aria. La classifica per il 2022 mostra nella Top 5 delle città più trafficate Londra (Regno Unito), Bengaluru (India), Dublino (Irlanda), Sapporo (Giappone) e Milano. In Italia le prime cinque posizioni sono occupate da Milano, Roma (12esima a livello mondiale), Torino (15esima nella classifica generale), Palermo (66esima a livello mondiale) e Messina (77esima a livello mondiale).

Traffico a Messina: il report di Tom Tom Traffic Index per il 2022

Andando a guardare, nel dettaglio, i dati di Messina per il 2022, vediamo come il tempo medio di percorrenza di 10km sia stato di 19 minuti e 10 secondi (20 secondi in meno rispetto al 2021); un totale di 164 ore l’anno nell’ora di punta; una velocità media nell’ora di punta di 28km/h.

Tra i dati interessanti, Tom Tom Traffic ci dice che nel 2022:

il giorno “nero” del traffico a Messina è stato il 13 dicembre, un martedì, quando il tempo di percorrenza di 10km ha toccato i 21 minuti e 50 secondi;

è stato il 13 dicembre, un martedì, quando il tempo di percorrenza di 10km ha toccato i 21 minuti e 50 secondi; il tempo speso guidando è di 164 ore , 55 delle quali a causa del traffico congestionato (è il tempo che ci sarebbe voluto per leggere approssimativamente 32 libri );

, 55 delle quali a causa del traffico congestionato (è il tempo che ci sarebbe voluto per ); sono stati 895 i kg di CO 2 emessi nell’aria, 207 dei quali a causa del traffico (per assorbirli ci vorrebbero 89 alberi);

CO i soldi spesi per la benzina ammontano a 730 euro, 169 dei quali per il traffico;

ammontano a 730 euro, 169 dei quali per il traffico; il momento peggiore per guidare è solitamente il martedì mattina tra le 8.00 e le 9.00 (per fare 10km ci vogliono 22 minuti e 10 secondi). Male anche il venerdì tra le 12.00 e le 14.00.

Tom Tom risponde anche alla domanda: “Quanto tempo abbiamo perso in più guidando a Messina durante l’ora di punta nel corso di una anno?”. La risposta non è delle migliori, e dovrebbe far riflettere: 55 ore, ovvero 2 giorni e 7 ore. La cosa positiva è che il tempo è diminuito di 3 ore e 50 minuti rispetto al 2021.

Di seguito, la tabella che registra i dati del traffico a Messina a livello settimanale:

Quali soluzioni?

Nell’analizzare la situazione, Tom Tom Traffic propone anche delle soluzioni per la città di Messina, cambiando alcune semplici abitudini. In particolare, mostra come lavorare da casa un giorno la settimana consentirebbe di risparmiare 33 ore, 143 euro e ridurre le emissioni di CO2 di 176kg; lavorando da casa tre volte la settimana, invece, si risparmierebbero 100 ore, 431 euro e si ridurrebbero le emissioni di CO2 di 528kg.

Per chi fosse interessato ad approfondire, Tom Tom Traffic analizza anche i dati in tempo reale. Il tutto è disponibile a questo link.

(Foto di repertorio)

