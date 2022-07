Messina, chiuso un tratto della Panoramica dello Stretto: gli orari dal 27 al 29 luglio

Chiuso un tratto della Panoramica dello Stretto, a Messina, dal 27 al 29 luglio 2022, ma solo in determinati orari. A comunicarlo è la Città Metropolitana, la chiusura sarà temporanea e si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori per la costruzione un un nuovo fabbricato.

La chiusura disposta dalla III Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Programmazione OO.PP. E Servizi integrati – della Città Metropolitana di Messina interesserà una corsia della carreggiata che va in direzione Palermo (quella lato valle) al Km. 2+975 della S.P. 43/bis Panoramica dello Stretto. La tratta sarà chiusa dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dei giorni 27, 28 e 29 luglio 2022. Disposto, inoltre il limite massimo di velocità a 30 Km/h.

Come anticipato, il provvedimento – sancito dall’ordinanza n. 34 – si è reso necessario per la sosta di mezzi d’opera che serviranno per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato. A segnalarlo agli automobilisti, tramite l’opportuna segnaletica locale, sarà la ditta Quartarone Palma.

