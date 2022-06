Messina, chiuso l’ufficio di Poste Italiane di via Palermo 247: ecco quando riaprirà

Lo comunica Poste Italiane: l’ufficio postale di via Palermo 247, a Messina, è chiuso a partire da oggi, martedì 21 giugno. Perché? Per lavori infrastrutturali non rinviabili. Per tutta la durata degli interventi, la clientela potrà rivolgersi alla sede di via Giuseppe Garibaldi 148 (Messina 2). Vediamo quali sono i lavori previsti e quando finiranno.

Rifacimento dei locali interni, ammodernamento degli impianti, installazione di illuminazione a Led per il risparmio energetico: questi gli interventi previsti all’agenzia Messina 6, ovvero l’ufficio postale di via Palermo 247. I lavori, iniziati oggi, 21 giugno, si concluderanno mercoledì 31 agosto 2022.

Fino ad allora, spiegano da Poste Italiane, i clienti dell’ufficio postale potranno rivolgersi alla sede di via Giuseppe Garibaldi 148 (Messina 2) per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate. L’agenzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 ed è dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

