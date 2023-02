Messina, chiuso temporaneamente ufficio postale a Giampilieri

Locali inagibili, l’ufficio postale di via Michelangelo Rizzo a Giampilieri resterà chiuso temporaneamente. A comunicarlo, con una nota ufficiale, è Poste Italiane.

Finché la problematica non sarà risolta, spiegano da Poste Italiane, l’utenza potrà rivolgersi alla sede di via Nazionale a Giampilieri Marina, per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate. Per andare incontro alle esigenze dei clienti, finché non riaprirà l’agenzia di via Michelangelo Rizzo, quella di Giampilieri Marina ha ampliato i propri orari di apertura. Sarà accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Ancora non è stata comunicata una data per la riapertura per l’ufficio postale di via Michelangelo Rizzo a Giampilieri.

