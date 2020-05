Messina. Chiuso lo svincolo di Tremestieri: lunghe code e traffico in tilt

Chiuso lo svincolo di Tremestieri, il traffico a Messina va in tilt. Era stato annunciato già da diverse settimane e il momento è arrivato: dalla mezzanotte di oggi, venerdì 29 maggio, non si può accedere all’autostrada dallo svincolo né in direzione Catania né in direzione Palermo, a causa di lavori che dovrebbero concludersi domenica notte.

Come comunicato da Palazzo Zanca, la chiusura dello svincolo di Tremestieri è stata disposta per consentire lo svolgimento di lavori sulla rampa di entrata. La decisione di avviare gli interventi, con il conseguente blocco dell’accesso all’autostrada, durante il weekend è stata presa con l’obiettivo di evitare il più possibile i disagi, ma alla prova sul campo i problemi non sono mancati.

Sin dalle prime ora di questa mattina, però, il traffico è andato in tilt e sono state segnalate lunghe code sulla Strada Statale 114, all’altezza di Mili Marina, fino allo svincolo di San Filippo. Lo svincolo di Tremestieri, si ricorda, resterà chiuso fino alle 24.00 di domenica 31 maggio.

Al momento della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità convocata lo scorso 12 maggio per decidersi il da farsi, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, erano state condivise con la Polizia locale le soluzioni da adottare in termini di supporto di pattuglie, al fine di evitare intralci nella circolazione veicolare e nel regolare svolgimento dei lavori.

