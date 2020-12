Messina. Chiusa oggi la Galleria San Jachiddu

Possibili disagi oggi per gli automobilisti di Messina: la Galleria San Jachiddu rimarrà chiusa per lavori per quasi tutta la giornata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. La chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione delle centraline SOS.

A partire dalle 9.00 di stamattina e fino alle 18.00, la Galleria San Jachiddu rimarrà chiusa, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista del traffico. Tra i rientri in Sicilia per le vacanze di Natale e la corsa agli ultimi regali in centro a Messina, è probabile che in diversi momenti della giornata raggiungere la città potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

La chiusura della Galleria San Jachiddu per la giornata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, è stata disposta per consentire interventi di manutenzione delle centraline SOS presenti al suo interno e lungo le bretelle di collegamento alla galleria, sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata. Dalle ore 9.00 alle 18.00 di oggi, è quindi interdetto il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, con collocazione di idonea transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura.

