A Messina la “Cesta del buon pastore”: l’elenco delle farmacie in cui donare beni per l’infanzia

Nuovo appuntamento con la settimana della “Cesta del buon pastore”, che si svolgerà a Messina dal 13 al 18 novembre 2023: sarà possibile donare beni di prima necessità per bambini nelle farmacie aderenti di Messina. L’iniziativa, promossa da Terra di Gesù Onlus, è finalizzata a sostenere le famiglie in stato di disagio economico della città dello Stretto.

La “Cesta del buon pastore” è presente tutto l’anno in diverse farmacie di Messina ed è finalizzata alla raccolta di beni per la prima infanzia da donare alle famiglie in difficoltà economica. Periodicamente, però, Terra di Gesù Onlus organizza una settimana di sensibilizzazione, per ricordare ai cittadini che è sempre possibile donare. Sabato 18 novembre, inoltre, saranno presenti anche i volontari, per incentivare la raccolta benefica.

Nel presentare l’iniziativa, il presidente di Terra di Gesù Onlus, Francesco Certo ha sottolineato «la drammatica situazione economica di Messina, aggravata dalla perdita del reddito di cittadinanza di tanti nuclei familiari». L’intenzione dell’Associazione è di riproporre la settimana della raccolta già ad aprile 2024.

Donazioni per la Cesta del Buon Pastore: le farmacie aderenti a Messina

Di seguito, l’elenco delle farmacie aderenti a Messina:

farmacia Caminiti,

farmacia Pirrone,

farmacia Santa Margherita,

farmacia Nuova Farmacia Galati,

farmacia Ingo,

farmacia Pirri,

farmacia De Leo,

farmacia La Rosa,

farmacia Sgroi,

farmacia Papisca S.,

Farmacia del Viale,

farmacia Abate (centro),

farmacia Centrale,

Farmacia dello Stretto,

farmacia Isaja,

farmacia Muricello,

farmacia Brancato Romanini,

farmacia Di Mario,

farmacia Facciolà,

farmacia Abate (Ganzirri),

farmacia Gargano,

farmacia Crimi,

farmacia Grasso,

farmacia Bruni,

farmacia Licitri-Cannavà,

farmacia Spirito Santo,

farmacia Procopio,

farmacia Mercurio,

farmacia Pandolfi,

farmacia Brancato.

La “Cesta del buon pastore” è un’iniziativa benefica organizzata da Terra di Gesù Onlus in collaborazione con Federfarma, l’Ordine dei Medici e l’Ordine dei Farmacisti di Messina. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, oltre al presidente di Terra di Gesù Onlus, Francesco Certo, anche Giovanni Crimi(Federfarma), Sergio Papisca (Ordine dei Farmacisti), Salvo Rotondo (Ordine dei Medici), Lilly Cavallaro (AMMI Messina), Irene Barbaro (CAV V.Guarenghi), Maria Celeste Celi (Cirs), Tony Zarrillo (Cisom), Nino Corriera (Masci 1), Francesca De Domenico (i Fikissimi), Giovanni Divona (Banco Farmaceutico), Iano Catalano (Banco Alimentare), Annamaria Argento (Fidapa Capo Peloro).

(Foto di repertorio)

