Messina. Centri vaccinali aperti anche durante le feste natalizie: gli orari

In attesa di capire che nuove misure verranno adottate dal Governo nazionale per la fase “Omicron” della pandemia, la campagna vaccinale non si ferma. Il lavoro dei centri vaccinali, di Messina e provincia, continuerà anche durante le feste natalizie. I medici e gli operatori sanitari, infatti, saranno pronti a garantire ai cittadini la somministrazione dei vaccini anti-covid.

Sono 12 i centri vaccinali di Messina e provincia che, venerdì 24 dicembre, rimarranno aperti per tutta la giornata. Per quanto riguarda sabato 25 dicembre, invece, sarà possibile vaccinarsi; all’Hub in Fiera e all’interno della Cattedrale di Patti. Di seguito tutti gli orari e i giorni di chiusura dei centri vaccinali a Messina e provincia.

24 dicembre

Hub Fiera di Messina: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Dipartimento Militare di Medicina Legale: aperto dalle 09:00 alle 17:00

Cattedrale di Patti: aperto dalle 09:00 alle 17:00

PalaTenda Brolo: aperto dalle 09:00 alle 18:00

Ex A.I.A.S Taormina: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Villa Ragno di Santa Teresa di Riva: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Hub Capo d’Orlando: aperto dalle 08:00 alle 14:00

P.O. Mistretta: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Centro Vaccinale di Santo Stefano di Camastra: aperto dalle 14:00 alle 20:00

Hub Parco Corolla: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Centro Vaccinale di Barcellona: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Centro Congressi di Lipari: aperto dalle 08:00 alle 14:00

25 dicembre

Hub Fiera di Messina: aperto dalle 08:00 alle 13:00

Dipartimento Militare di Medicina Legale: chiuso

Cattedrale di Patti: aperto dalle 08:00 alle 13:00

PalaTenda Brolo: chiuso

Ex A.I.A.S Taormina: chiuso

Villa Ragno di Santa Teresa di Riva: chiuso

Hub Capo d’Orlando: chiuso

P.O. Mistretta: chiuso

Centro Vaccinale di Santo Stefano di Camastra: chiuso

Hub Parco Corolla: chiuso

Centro Vaccinale di Barcellona: chiuso

Centro Congressi di Lipari: chiuso

26 dicembre

Hub Fiera di Messina: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Dipartimento Militare di Medicina Legale: chiuso

Cattedrale di Patti: aperto dalle 09:00 alle 14:00

PalaTenda Brolo: chiuso

Ex A.I.A.S Taormina: chiuso

Villa Ragno di Santa Teresa di Riva: chiuso

Hub Capo d’Orlando: aperto dalle 08:00 alle 14:00

P.O. Mistretta: chiuso

Centro Vaccinale di Santo Stefano di Camastra: chiuso

Hub Parco Corolla: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Centro Vaccinale di Barcellona: chiuso

Centro Congressi di Lipari: chiuso

31 dicembre

Hub Fiera di Messina: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Dipartimento Militare di Medicina Legale: aperto dalle 09:00 alle 17:00

Cattedrale di Patti: aperto dalle 09:00 alle 17:00

PalaTenda Brolo: aperto dalle 09:00 alle 18:00

Ex A.I.A.S Taormina: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Villa Ragno di Santa Teresa di Riva: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Hub Capo d’Orlando: aperto dalle 08:00 alle 14:00

P.O. Mistretta: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Centro Vaccinale di Santo Stefano di Camastra: aperto dalle 14:00 alle 20:00

Hub Parco Corolla: aperto dalle 08:00 alle 14:00

Centro Vaccinale di Barcellona: aperto dalle 08:00 alle 20:00

Centro Congressi di Lipari: aperto dalle 08:00 alle 14:00

1 gennaio

Hub Fiera di Messina: aperto dalle 16:00 alle 20:00

Dipartimento Militare di Medicina Legale: chiuso

Cattedrale di Patti: chiuso

PalaTenda Brolo: aperto dalle 16:00 alle 20:00

Ex A.I.A.S. Taormina: chiuso

Villa Ragno di Santa Teresa di Riva: chiuso

Hub Capo d’Orlando: chiuso

P.O. Mistretta: chiuso

Centro Vaccinale di Santo Stefano di Camastra: chiuso

Hub Parco Corolla: chiuso

Centro Vaccinale di Barcellona: chiuso

Centro Congressi Lipari: chiuso

