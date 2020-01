Messina. Cambiano (di nuovo) gli orari e i percorsi delle linee bus ATM

Non c’è pace a Messina per chi usa i mezzi pubblici: ATM ha annunciato nuove modifiche agli orari e ai percorsi delle linee bus che entreranno in vigore a partire dal mese di febbraio 2020. Il nuovo piano di servizio è stato elaborato seguendo i suggerimenti e le richieste delle circoscrizioni, per andare incontro alle necessità dei cittadini.

Le modifiche alle linee bus di ATM Messina

Orario domenicale/festivo e festivo ridotto

LINEA: 1 (Shuttle 100)

Il percorso della linea 1 Shuttle per i giorni festivi sarà uguale a quello in vigore nei giorni feriali.

andata: giunti all’Ortopedico Ganzirri proseguirà alla Rotonda Granatari – Dx Statua Padre Pio – via Circuito – Capolinea (presso La Lumachina);

giunti all’Ortopedico Ganzirri proseguirà alla Rotonda Granatari – Dx Statua Padre Pio – via Circuito – Capolinea (presso La Lumachina); ritorno: Via Circuito (presso La lumachina) Dir. Sud – SP 46 – Dx via Grande Lago (fino rifornimento Esso) – Sx via Consolare Pompea – percorso regolare con transito da via Pola.

LINEEE: – 2/3 (Altolia – Pezzolo); – 4/5 (S. Stefano Briga – Mili S. Pietro); – 6/7 (Tipoldo – Zafferia); – 8/9 (S. Filippo Sup. – S. Filippo Inf. – S. Lucia); – 10/12 (S. Giovannello – Bordonaro)

Nel transito di ritorno, le linee sopra indicate arrivate in via La Farina, svolteranno a Sx in Via V. Vittorio effettuando il transito da Provinciale (direzione Sud-Nord), per consentire agli abitanti della zona di usufruire del mezzo pubblico, come richiesto dalla Circoscrizione e come di seguito indicato.

Ritorno: Giunti in via La Farina (ATM), proseguiranno a Sx via V. Veneto – Dx viale S. Martino – Dx via S. Cosimo – Sx Piazza Dante Alighieri (corsia preferenziale) – Dx viale S. Martino – Dx viale Europa – Sx via La Farina – Stazione C.le (Cavallotti).

LINEA: 18/19 (S. Michele – Via Ogliastri)

Come richiesto dalla circoscrizione di competenza, la linea 18/19, per consentire agli abitanti di Via Ogliastri/Tremonti di usufruire del mezzo pubblico effettuerà alcune corse con transito da Via Ogliastri e Tremonti in andata.

andata: giunti sul viale Giostra, proseguirà in via Ogliastri – Salita Tremonti – Rotatoria Ritiro (AMAM) – Dx viale Giostra – S. Michele (Capolinea Chiesa).

Orario feriale

LINEA: 3 (Pezzolo)

Come richiesto dalla circoscrizione di competenza, la linea effettuerà il transito da Via del Carmine per consentire ai residenti della zona di fruire del mezzo pubblico nel percorso di ritorno.

Ritorno: giunti sulla via M. Polo – Dx via del Carmine (andata e ritorno) – Dx via M. Polo (Contesse) – via Taormina – ZIR (capolinea).

LINEA: 13 (Messina Due)

Come richiesto dalla circoscrizione di competenza, la linea 13 prolungherà in andata il percorso sulla via G. Pilli alto (I.C. “La Pira – Gentiluomo).

Andata: giunti in via G. Pilli alto (I.C. “La Pira – Gentiluomo) – Sx via A. Amico – Dx via T. Fazello e percorso regolare.

LINEA: 24 (Cavallotti – Papardo – Sperone, via Panoramica)

Per ottimizzare i tempi di percorrenza, il transito da Serri e da Contrada Badessa verrà effettuato con la corsa di andata e non più con la corsa di ritorno, comportando lievi variazioni nell’orario di transito.

I nuovi orari e percorsi delle linee bus di ATM Messina saranno consultabili a partire dal 2 febbraio sul sito ufficiale dell’Azienda.

(26)