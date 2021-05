Bike sharing e bici elettriche: ATM e UniMe insieme per una mobilità più sostenibile

Bike sharing, ricariche elettriche per i bus, una mobilità più sostenibile per Messina: sono questi i progetti che si potrebbero realizzare grazie al percorso di collaborazione tecnico-scientifica avviato da Atm S.p.A con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina.

Lo scopo di questa partnership è quello di arrivare a sviluppare una serie di attività inerenti alla mobilità alternativa e sostenibile, all’efficientamento energetico dei veicoli, al rinnovamento dei processi industriali aziendali, alla realizzazione di progetti e studi di fattibilità innovativi sui veicoli, nonché alla formazione di giovani ingegneri.

Il Dipartimento sosterrà la realizzazione di elaborati, tesi e pubblicazioni scientifiche in collaborazione con ATM e promuoverà la conoscenza dell’Azienda tra gli studenti ed i collaboratori dell’Università. Responsabile della convenzione è l’ingegnere Giacomo Risitano, docente di Meccanica del veicolo e progettazione di veicoli terrestri. «Il presente accordo – ha detto il Consigliere di Amministrazione di ATM Salvatore Ingegneri – si inserisce all’interno di una più ampia azione di collaborazione sinergica tra ATM e le eccellenze locali ed è stato animato dalla profonda consapevolezza dell’importanza della cooperazione tra gli attori operanti nel contesto cittadino».

«Con questa nuova iniziativa – ha spiegato il Presidente di ATM Giuseppe Campagna – l’Azienda si dimostra sempre più pronta ad affrontare le sfide che la vedranno protagonista della rivoluzione relativa alla mobilità urbana cittadina. Si sottolinea concretamente come, tra le altre cose, la riduzione dell’impatto ambientale, l’incentivo alla mobilità dolce e la sicurezza e l’efficientamento energetico, rappresentino temi che l’Azienda studia ed attenziona quotidianamente. La possibilità di potersi avvalere delle comprovate eccellenze dell’Ateneo Peloritano è sicuramente un elemento di imprescindibile valore che ci permette di puntare sempre più in alto ed affrontare sfide sempre più ambiziose, essendo ormai proiettati verso un futuro di crescita ed innovazione che ci consentirà di diventare un punto di riferimento sempre più importante per chi si muove in città».

Ecco quali attività prevede nel dettaglio l’iniziativa sulla mobilità sostenibile:

lo studio di una e-bike destinata ad un sistema di bike sharing per Messina;

un sistema di ricovero e ricarica per i bus elettrici;

un bike-box per il miglioramento della sicurezza, dell’efficienza energetica e dell’accessibilità delle stazioni di sosta per la mobilità dolce;

lo studio e l’eventuale applicazione di sistemi per la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi dei bus;

la realizzazione di seminari e concorsi di idee indirizzati a studenti e giovani professionisti.

