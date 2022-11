Messina, Banco Alimentare 2022: come funziona e chi aderisce

Sabato 26 novembre Messina aderisce all’edizione 2022 del Banco Alimentare: iniziativa solidale che mette al centro chi vive in condizioni di precarietà. Saranno oltre 11mila i supermercati in tutta Italia a partecipare alla giornata. I prodotti donati verranno poi distribuiti a 7.612 strutture caritative: mense per i poveri, comunità per minori, centri d’accoglienza.

«Dall’inizio dell’anno ad oggi – si legge nella nota – sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate». Nel 2021 grazie alla Colletta Alimentare sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN, i Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per un controvalore economico di oltre 25 milioni di euro.

Banco Alimentare 2022 a Messina

Partecipare al Banco Alimentare è molto semplice: basta andare a fare la spesa in uno dei supermercati aderenti all’iniziativa e mettere nel carrello qualcosa in più per qualcuno che non può permetterselo. Specialmente prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere.

«La colletta alimentare – ha detto il presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Giovanni Bruno – è un gesto educativo semplice e di carità, che promuoviamo da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati. Il gesto di volontariato più partecipato In Italia e la prima esperienza solidale di questo tipo».

Come funziona

A Messina si potrà fare la spesa nei supermercati che trovate a questo link o anche online su:

(Foto di Leonora Giovanacci)

(8)