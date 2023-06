Messina, avviso per organizzare eventi a villa Dante e Capo Peloro: come partecipare

Il Comune di Messina, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – Estate 2023”, ha pubblicato un avviso rivolto a soggetti interessati all’organizzazione di eventi a villa Dante e all’Arena di Capo Peloro (ex Sea Flight).

«L’Amministrazione comunale – si legge nella nota – ha espresso la volontà di promuovere iniziative da realizzarsi nella riqualificata Arena Capo Peloro “ex Sea Flight” e a villa Dante, nei prossimi mesi estivi di luglio, agosto e settembre, con l’obiettivo di valorizzare le attività culturali e turistiche del territorio messinese, attraverso il coinvolgimento degli organismi locali dei settori per offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti in città momenti di intrattenimento musicali, di cinema, teatro, danza, arte, sport e gastronomici».

Messina, avviso eventi villa Dante e Arena Capo Peloro

I soggetti interessati dovranno presentare iniziative e progettualità relative a:

serate di cineforum;

serate di canzoni folkloristiche, musicali, concerti, cabaret;

serate con intrattenimenti enogastronomici;

manifestazioni culturali di varia natura e attività varie in tema di: musica, teatro, danza, cinema, arte, cultura, animazione, promozione del territorio, sport.

Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori (associazioni, fondazioni, comitati, enti, società) che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e abbiano la capacità di gestire e organizzare eventi della tipologia proposta e l’inserimento nell’oggetto sociale o statuto del partecipante di voci riconducibili all’organizzazione di eventi e iniziative.

Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare la domanda all’Assessorato allo Sport, Spettacolo e Servizio Turistico a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30 giugno 2023. La domanda dovrà riportare il mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse con finalità esplorativa per la ricerca di soggetti interessati a organizzare eventi per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – ESTATE 2023 Arena Capo Peloro “ex SEA FLIGHT” e Villa Dante.

A questo link l’avviso completo.

