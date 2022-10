Messina, atti vandalici a Forte Ogliastri. Caruso: «Presa a pietrate una parete a vetri»

Atti vandalici a Forte Ogliastri, prese a sassate le vetrate della struttura realizzata per ospitare conferenze una volta restituiti i luoghi alla fruizione del pubblico. A denunciare l’accaduto, l’assessore alla Cultura e al Turismo della città di Messina, Enzo Caruso.

Brutta sorpresa per l’esponente della Giunta Basile, Enzo Caruso, che, recatosi a Forte Ogliastri per un sopralluogo finalizzato all’avvio di una cantiere di servizio per la pulizia straordinaria della struttura, si è trovato davanti circa 30 metri di una parete a vetri in frantumi.

«Gravi atti di vandalismo agli ambienti del Forte – ha commentato Caruso. Circa 30 metri quadrati di parete in vetro sono stati ridotti in frantumi da ignoti che hanno preso a pietrate la struttura realizzata per ospitare eventi e conferenze. Ancora una volta si evidenzia la mancanza di senso civico e di rispetto per il bene comune, a discapito degli sforzi impiegati per rimettere in sesto la struttura».

Cosa accadrà adesso? «In attesa della concessione definitiva da parte dell’Agenzia del Demanio – ha chiarito l’assessore –, l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per l’avvio delle procedure orientate alla cogestione del Forte con Enti e Associazioni, a beneficio della Cultura, del Teatro, della Musica e del tempo Libero».

