Messina. ATM Spa assume: ecco i bandi per dare lavoro a 90 nuovi autisti

Un’altra opportunità di lavoro a Messina. Atm Spa ha pubblicato i bandi per assumere 90 autisti, con un occhio attento anche ai giovani. Per queste nuovi assunzioni, infatti, l’Azienda Trasporti Messina ha pensato a due differenti bandi. Il primo prevede una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 30 giovani under 30 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

Il secondo bando, invece, prevede una selezione pubblica per titoli ed esami relativa alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato di 60 operatori di esercizio.

ATM Messina: il bando per 30 autisti under 30

La procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, è finalizzata all’ eventuale assunzione di n° 30 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante. Tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione si leggono:

Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’unione Europea;

Per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCER);

Età compresa tra i 19 anni (compiuti) e i 30 anni non compiuti (29 anni e 364 giorni) requisito da intendersi presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria;

Essere in possesso dell' idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all'impiego;

Non avere riportato condanne penali derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato.

Licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore)

Essere in possesso della patente di guida D con l'abilitazione CQC trasporto persone, entrambe in corso di validità.

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro e non oltre il 31 ottobre. La domanda per partecipare al bando Atm Spa basta cliccare qui.

Qualora il numero delle istanze di partecipazione alla selezione (correttamente presentate) sia superiore a 100, si procederà ad una prova preselettiva. Il bando completo è disponibile a questo qui.

Assunzione 60 autisti in Atm Messina: come candidarsi

Il secondo bando pubblicato da Atm Spa Messina riguarda la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 60 nuovi autisti.

Tra i requisiti di partecipazione presenti nel mando vi sono:

Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’unione Europea;

Per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCER);

Età compresa tra i 30 anni (compiuti) e i 56 anni non compiuti (55 anni e 364 giorni) requisito da intendersi presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria;

requisito da intendersi presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria; Essere in possesso dell’ idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;

allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego; Non avere riportato condanne penali derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato.

Licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore)

Essere in possesso della patente di guida D con l’abilitazione CQC trasporto persone, entrambe in corso di validità.

Anche per questo secondo bando, la scadenza per le domande di partecipazione è fissata per il 31 ottobre. Per inviare la propria candidatura basta cliccare qui.

Il bando completo è disponibile qui.

