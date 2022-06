Messina. ATM si prepara all’estate: 13 corse in più nei giorni festivi per i bus Shuttle

Da domenica 12 giugno, nei giorni festivi, ci saranno più bus della linea Shuttle in giro per Messina, in particolare in orario serale per consentire ai cittadini e soprattutto ai più giovani di raggiungere le spiagge e i lidi dei litorali Nord e Sud. A comunicarlo, il presidente di ATM Spa, Giuseppe Campagna: «Vogliamo che i nostri ragazzi organizzino le loro giornate di svago utilizzando tranquillamente i mezzi pubblici».

Tredici nuove corse per la linea Shuttle dei bus di ATM in vista dell’estate a Messina. Questo l’annuncio di questa mattina del presidente Campagna e del Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro. Ad essere potenziato, in particolare, sarà il servizio bus che collega Torre Faro a Giampilieri e viceversa, nella fascia oraria tra le 18.00 e le 23.00 dei giorni festivi, in modo tale da favorire l’uso del mezzo pubblico per andare e tornare dalle spiagge e per la movida notturna.

«Vogliamo che i nostri ragazzi – commenta Campagna – organizzino le loro giornate di svago utilizzando tranquillamente i mezzi pubblici per andare nelle spiagge e tornare a casa per prepararsi a godere di una serata nei lidi cittadini, senza alcuna necessità di utilizzare automobili o motorini, senza lo stress del parcheggio o l’ansia dei genitori per la guida a tarda notte».

Il Commissario del Comune di Messina, Leonardo Santoro aggiunge: «L’iniziativa è in linea con una più complessiva azione istituzionale volta a garantire servizi sempre più efficienti e tali da incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, limitando così l’uso di vetture private a beneficio di una migliore qualità dell’aria, di riduzione del traffico veicolare e di possibilità di sinistri».

Gli orari saranno consultabili sul sito istituzionale di ATM Messina Spa.

