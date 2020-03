Messina. ATM: da giovedì 26 marzo la linea bus 11/13 effettuerà solo il servizio navetta

Da domani, giovedì 26 marzo, la linea bus 11/13 Cumia effettuerà esclusivamente il servizio di Navetta (Cumia/Bordonaro Sup./Bordonaro Inf. e viceversa) effettuando, nel limite del possibile, coincidenza con la Linea 10/12 (S. Giovannello/Bordonaro).

A comunicarlo è l’Atm in liquidazione. Tale provvedimento è reso necessario perchè nel tratto di strada della linea di bus 11/13 Cumia non si può utilizzare un mezzo superiore a sei metri e 95 centimetri quindi, al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e non superare all’interno dei bus aziendali il 40% della capacità totale dei passeggeri da trasportare come da Dpcm per emergenza Covid 19, il bus in questione a partire da domani effettuerà solo il servizio navetta.

