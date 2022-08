Messina, ATM cerca “autobus cortissimi” ed elettrici: costi e dettagli del bando di gara

Al via il bando di gara di ATM, che per la flotta di Messina cerca “autobus cortissimi”, di lunghezza inferiore ai 7 metri, elettrici e comprensivi di postazioni di ricarica. Vediamo quante sono le risorse messe a disposizione, da dove provengono e i dettagli dell’appalto.

È stato pubblicato sul portale appalti del Comune di Messina il bando di gara per la fornitura di bus elettrici, di piccole dimensioni, per una durata di 8 anni. La somma complessiva prevista per l’appalto è di 12.476.542,00 euro, di cui 8.597.000,00 euro per importo a base di gara, 1.410.000,00 per l’attivazione opzionale del servizio full service manutentivo dal 7° al 12° anno e ulteriori 2.469.542,00 euro per somme a disposizione della Stazione Appaltante. Da dove provengono le risorse? Dal PON Metro 2014-2020 – Asse VI React EU, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall’Accordo di Programma Regione Siciliana/Ministero della Transizione Ecologica.

Per quel che riguarda, invece, gli “autobus piccolissimi” cercati da ATM, le loro caratteristiche sono le seguenti: full electric, comprensivi di postazioni di ricarica (una per ogni mezzo), sistemi ITS di bordo, pratiche tecnico-amministrative per il collaudo, l’immatricolazione dei mezzi e formazione e addestramento del personale. Per ogniContratto Applicativo, si legge nel documento dell’appalto, è associato il servizio di full service manutentivo della durata di 6 anni.

Obiettivo è quello di stipulare un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un unico operatore economico. Il criterio del prezzo più basso non sarà l’unico criterio di selezione. Le ditte interessate hanno tempo fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022 per presentare la propria offerta.

A questo link, sul portale Appalti del Comune, tutti i dettagli e i documenti relativi alla gara.

