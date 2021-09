Messina. ATM abbassa i prezzi dei parcheggi allo Stadio “Franco Scoglio”: tutte le info

ATM Spa rimodula i prezzi dei parcheggi allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo – abbassandoli – e istituisce un servizio di bus navetta gratuito per i tifosi in occasione della partita Messina-Bari del 29 settembre 2021. La sosta sarà regolamentata dai dipendenti dell’Azienda del trasporto pubblico locale, per evitare assembramenti e code.

Ha generato non poco malcontento la notizia che il parcheggio dello stadio San Filippo, gestito da ATM Spa, sarà a pagamento. Tanto che in molti, a partire da esponenti della politica cittadina, si sono lamentati apertamente, chiedendo all’Azienda un passo indietro. A poche ore dalla prossima partita del campionato di calcio di serie C tra l’ACR Messina e il Bari, prevista per domani – mercoledì 29 settembre – alle 17.30, ATM ha comunicato una rimodulazione dei prezzi.

Parcheggiare allo stadio Franco Scoglio non costerà, come previsto inizialmente, 5 euro, ma 3 euro per le auto e 1 euro per motorini e ciclomotori in generale. Inoltre, l’Azienda di via La Farina ha deciso di istituire un servizio di bus navetta gratuito per i tifosi, in occasione del match di mercoledì, con partenza alle 15.30 dal bivio di San Filippo sino ai pressi dello Stadio e alle 19 per riaccompagnare gli utenti in direzione Strada Statale 114.

(Foto di repertorio)

