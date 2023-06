Messina, assegnazione beni confiscati alla mafia: l’elenco e come partecipare

La Patrimonio Spa di Messina ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di quattro beni confiscati alla mafia; l’obiettivo è di promuovere l’utilizzo degli immobili attraverso attività progettuali a servizio del territorio. La durata dell’affidamento è di 7 anni e potrà essere rinnovata. Potranno presentare domanda, anche in forma associata tra di loro e con altri soggetti giuridici:

comunità,

enti,

associazioni,

organizzazioni di volontariato,

cooperative sociali,

comunità terapeutiche e centri di recupero e cura per tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti,

associazioni ambientalistiche o di protezione ambientale

altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate, possono avanzare apposita istanza di ammissione per l’assegnazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, esclusivamente tramite Pec a loro intestata, al seguente indirizzo: patrimoniomessinaspa@pec.it. La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 12.00 del 18 luglio 2023.

Messina, beni confiscati alla mafia

Ecco i quattro i beni confiscati alla mafia che verranno assegnati:

Appartamento sito al 4° piano fuori terra Camaro inferiore;

Unità Immobiliare derivante da ristrutturazione edilizia di 2 unità immobiliare, via Mulino 1

Località Bordonaro;

Località Bordonaro; Abitazione indipendente – piano terra, via Comunale 152 Camaro Inferiore;

Negozio, via Catania;

Appartamento in condominio, via Pietro Castelli.

A questo link il bando completo.

(Foto di repertorio)

