Messina, aprono tre nuovi spazi dedicati alla lettura per i bambini: dove e quando

Dal 21 novembre 2022 l’Associazione Intervolumina aprirà nuovi spazi dedicati alla lettura per i bambini in tre scuole dell’infanzia di Messina. «A seguito del finanziamento ottenuto con il proseguimento del progetto “Leggere prima di Leggere”, già vincitore del bando “Leggimi 0-6” nel 2018 promosso dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura), – scrive Intervolumina – abbiamo realizzato altri 3 punti lettura nelle scuole dell’infanzia di Messina all’interno degli Istituti comprensivi partner del progetto.

Gli spazi dedicati alla lettura, saranno a disposizione dei bambini della fascia d’età 0/6 anni, e saranno

inaugurati secondo il seguente calendario:

lunedì 21 novembre, alle 16:00, all’ I.C. Battisti Foscolo (via Alessandro Manzoni, 66)

(via Alessandro Manzoni, 66) lunedì 28 novembre, alle 15:45, all’ I.C. G. Leopardi (Plesso staccato Scuola dell’infanzia, via Umberto Bonino)

(Plesso staccato Scuola dell’infanzia, via Umberto Bonino) lunedì 28 novembre, alle 17:15, all’I.C. Manzoni Dina e Clarenza (Plesso Pirandello ex via Piemonte, Via Catania 99)

All’inaugurazione dello spazio, dotato di arredi e libri, saranno presenti i Dirigenti Scolastici degli istituti, i referenti del progetto “Leggere prima di Leggere”, gli operatori e le volontarie Nati per Leggere provincia di Messina, che arricchiranno l’inaugurazione con un momento di lettura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

In foto il punto lettura aperto nel 2021 all’interno della Scuola dell’infanzia Pascoli-Crispi.

