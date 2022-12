Messina, approvato il progetto per tre parchi giochi inclusivi: ecco dove saranno

Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di tre parchi giochi inclusivi a Messina, nello specifico a Tremonti, Ganzirri, Sperone, per una spesa complessiva di 100mila euro. L’obiettivo è quello di dare vita a luoghi in cui tutti i bambini possano giocare e socializzare senza difficoltà. Vediamo tutti i dettagli.

Altalene, torrette con accesso facilitato, giochi a molla, scivoli e tanto altro: il parco “Casa Nostra” di Tremonti, il “Parco Vega” di Ganzirri, l’“Anfiteatro e Parco Pubblico P.A. Zveteremich” di Sperone si dotano di nuovi giochi, inclusivi, indirizzati a tutti i bambini di Messina nella fascia 1-12 anni.

Il progetto, si legge nella documentazione: «Rende possibile la realizzazione di tre parchi giochi attrezzati finalizzai all’inclusione di bambini con problematiche di ridotta capacità cognitiva, deambulatoria e sensoriale. Lo scopo di tale intervento è assicurare a tutti i bambini del territorio Messinese pari dignità e pari possibilità di accesso ai parchi pubblici. I prodotti istallati possono essere utilizzati universalmente e creare attività attraenti per tutti i bambini, affinché tutti possano realizzare il proprio diritto al gioco e sviluppare l’interazione tra bambini sia all’interno sia all’esterno di una struttura di gioco».

Tutte le attrezzature scelte per i tre parchi giochi inclusivi sono “giochi per tutti” e sono costruite per sviluppare l’equilibrio, la mobilità, la manualità e la coordinazione nei movimenti. Le aree saranno inoltre dotate di una pavimentazione in gomma colata per le strutture con rischio di caduta superiore ad 1 metro di altezza. Il tempo per la realizzazione delle opere è stimato a 160 giorni naturali e successivi.

Loading... ×

Le risorse per la realizzazione dei tre parchi giochi inclusivi provengono da un contributo del Dipartimento della famiglia delle politiche sociali della Regione Siciliana e ammontano a 100mila euro.

A questo link è possibile vedere i progetti completi.

(Foto di repertorio)

(72)