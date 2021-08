Messina, aperto il Centro estivo di Villa Dante per bambini e famiglie: come iscriversi

Musica, attività ludiche, ricreative, didattiche e pedagogiche per bambini tra i 12 e i 36 mesi e le loro famiglie: è aperto il Centro Estivo gestito da Messina Social City all’interno di Villa Dante, polmone verde della città dello Stretto. Ad accogliere le famiglie, gli educatori e l’équipe psico-pedagogica della Partecipata comunale.

“Insieme facciamo comunità” con questo slogan, Messina Social City comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per il “Centro estivo all’aperto per bambini (12 – 36 mesi) e famiglie” di Villa Dante. Uno spazio “da giocare” al cui interno sono previste attività didattiche, ludiche e pedagogiche per le famiglie con figli piccoli. «Ad attendere te ed il tuo bambino – scrivono da Messina Social City – un arcobaleno di attività ludiche, ricreative, espressivo-sensoriali, artistico-musicali, didattiche e pedagogiche. I nostri educatori e l’équipe psico-pedagogica ti aspettano per vivere insieme un’estate all’insegna dell’apprendimento e della scoperta».

Per maggiori informazioni su orari e modalità di apertura ed iscrizione al servizio è possibile recarsi direttamente a Villa Dante o consultare il sito ufficiale dell’Azienda Speciale Messina Social City. La domanda di iscrizione ai centri estivi di Messina (tra cui quello di Villa Dante) è disponibile a questo link.

