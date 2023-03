Messina, ancora lavori sulla Panoramica dello Stretto e tratti ad una sola corsia

Nuova ordinanza della Città Metropolitana di Messina: continuano i lavori sulla Nuova Panoramica dello Stretto, con la riduzione della strada ad una sola corsia in diversi tratti, in entrambi i sensi di marcia. Vediamo qual è esattamente la zona interessata e fino a quando è in vigore il provvedimento.

A stabilirlo è la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina tramite l’ordinanza n.14/2023. Da oggi, lunedì 13, e fino a venerdì 24 marzo, sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità della Panoramica dello Stretto per consentire l’esecuzione dei lavori di bitumazione. In particolare, sono disposte la limitazione al transito su una sola corsia di marcia e la limitazione della velocità a 30 Km/h, dal Km. 2+780 (galleria Bosurgi) fino al km. 6+100 (rotatoria per Faro Superiore), in entrambi i sensi di marcia, in vari tratti.

Le modifiche alla viabilità disposte dalla Città Metropolitana di Messina per consentire l’esecuzione dei lavori sulla Panoramica dello Stretto sono indicate da apposita segnaletica.

(9)