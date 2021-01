Messina. AMAM cerca il nuovo Direttore Generale: il bando e come candidarsi

AMAM ha pubblicato il bando per la selezione del nuovo Direttore Generale che guiderà l’Azienda Meridionale Acque Messina nella gestione manageriale del servizio idrico integrato a partire da questo 2021.

La selezione pubblica, appena bandita, avverrà attraverso la comparazione delle valutazioni per titoli ed esperienze formative e lavorative attestati nei curricula e dai colloqui con i candidati, sulla scorta di requisiti che privilegiano sia le qualità tecnico-scientifiche sia l’esperienza decennale maturata nella Pubblica Amministrazione come pure le funzioni dirigenziali espletate in enti pubblici e pubblico/privati.

Come inviare la propria candidatura

L’incarico di Direttore Generale dell’AMAM SpA sarà inquadrato come da contratto di diritto privato, della durata di 3 anni, secondo CCNL – Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. Le istanze, come da apposito schema di domanda, dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo amamspa@pec.it entro le ore 12:00 del 22 gennaio 2021. All’indirizzo www.amam.it/category/avvisi-pubblici/ sono già accessibili sia il Bando integrale che l’Allegato A da compilare e inviare per presentare le candidature.

