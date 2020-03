Allestito un Posto medico avanzato all’Ospedale Papardo: cos’è e come verrà usato

Presso l’Ospedale Papardo di Messina è stata allestita la struttura pneumatica del Posto Medico Avanzato che, in questa fase, sarà dedicata alla sanificazione degli operatori del 118 impegnati in interventi riguardati casi sospetti di coronavirus.

A comunicarlo è la Città Metropolitana di Messina che sottolinea l’impegno dell’Ente nella gestione dell’emergenza legata al COVID-19. La struttura è stata allestita dal 118 di Messina e dal Servizio di Protezione Civile che fa capo a Palazzo dei Leoni: «In questa fase – chiariscono dall’Ente –, la struttura sarà dedicata alla sanificazione degli operatori del 118 in modo da accrescere il livello di sicurezza del personale delle postazioni nel caso di interventi su pazienti di cui si sospetta l’infezione da coronavirus (covid-19)».

Cos’è un Posto Medico Avanzato e a cosa serve

Come spiegato sul sito ufficiale della Protezione Civile, un Posto medico avanzato (o Pma) è una struttura fondamentale nella gestione delle emergenze sanitarie, allestita solitamente nei pressi degli ospedali. Si tratta di una struttura medicalizzata che sopperisce in parte alla mancanza di posti disponibili per il numero delle persone ferite o da curare.

In questa fase, specificano dalla Città Metropolitana, il Posto medico avanzato allestito presso l’Ospedale Papardo di Messina servirà come area attrezzata per la sanificazione degli operatori delle ambulanze del 118 che intervengono su pazienti di cui si sospetta l’infezione da coronavirus. Si tratta insomma, di uno strumento di sicurezza in più per gli operatori.

