Messina, alla Passeggiata a mare prosegue il MEMAR 2023

Alla Passeggiata a mare prosegue il MEMAR 2023 – Messina Mese del Mare; dopo l’inaugurazione del Village, infatti, si continua con il convegno dedicato alla blue economy, con gli assessori Finocchiaro, Caruso e Caminiti e il Direttore Generale del Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”, Gaetano Fausto Esposito.

Durante l’intervento, in programma alle 18.00 a cura della Camera di Commercio di Messina, si discuterà su “La centralità della blue economy in Sicilia ed a Messina”: per comprendere in che modo la blue economy sia in grado di di attivare gli altri settori dell’economia, in una città come quella dello Stretto, al primo posto nella regione come incidenza complessiva dell’economia del mare sul complesso dei beni e servizi prodotti.

«Le attività sportive, che sono anche sociali – ha detto il presidente di Assonautica Messina, Santi Ilacqua – hanno bisogno di promozione e di qualcuno che le faccia. Oggi pomeriggio al Village, ci proviamo parlando di mare in riferimento alle economie connesse e presenti nel nostro territorio. Nella nautica stiamo assistendo ad una riduzione delle attività e dobbiamo domandarci perché sta succedendo. L’invito è esteso a tutti».

Sempre in programma per oggi, domenica 4 giugno, la seconda giornata di “E20 dello Stretto”: degustazione delle eccellenze gastronomiche. Chi invece deciderà di spostarsi sulla litoranea, i circoli Octopus e Windsurf Club metteranno a disposizione di tutti le proprie barche e gli istruttori. A questo link il programma completo.

A questo link, invece, per effettuare le iscrizioni a tutte le attività del MEMAR 2023.

